Sebze ve meyvede azgın fiyatları durdurmak için devlet imkanları adeta seferber ediliyor. Aşırı ilgi sonucu tanzim satış noktalarında oluşan ürün yetersizliği gidermek için bu defa devreye postacılar sokuldu.

Bildiğimiz şarkıyı:”bak postacı geliyor selam veriyor/Herkes ona bakıyor merak ediyor/Çok teşekkür ederim postacı sana/Pek ucuz sebze getirdin bana” diye söylesek yeridir.

Şimdi internet üzerinden PTT aracılığıyla evinize koli koli sebze gelecek. Nasıl olacak bu işler? PTT web sayfasına gireceksiniz, siparişinizi vereceksiniz, ertesi gün kapınıza postacılar teslim edecek. Fiyatlar tanzim satışlarla aynı ancak kargo ücreti ne olacak, kim ödeyecek, kilo sınırlaması var mı yok mu, belli değil. Göreceğimiz, PTT kargo araçları yüzlerce kilo sebzeyi evlere iş yerlerine taşıyacak.

Eh, araya bir de icra, haciz, ceza, mahkeme karar zarfları sıkışır, ucuz sebzeleri yemenin tadına doyum olmaz.

MİLLİ PAZARDA İTHAL SOĞAN

İşin diğer bir yönü “milli pazaryeri” adıyla internet platformu kuruluyormuş. Platform PTT’nin alış veriş sitesinin genişletilmesiyle gerçekleştirilecek.

Peki, bu milli pazarda ithal gıda ürünler de, örneğin kuru soğan, satılacak mı? O zaman nerde kaldı millilik hatta yerlilik? Ayrıca burası milli ise örneğin bizim semt pazarlarına gayri milli mi diyeceğiz?

Ancak milli pazar yeri sitesine tam geçilmemiş ki (14 Şubat sabahı itibarıyla) bazı indirimler yapılsa da sebze fiyatları tanzim satışların üzerinde, marketler düzeyinde, üstelik KDV de uygulanıyor ama kargo ücreti almıyor. Sebze dağıtımı kargo ücretsiz yapılacaksa bu yıllardır zarardan kurtulamayan PTT’ye yeni yük demektir.

Esas sorulması gereken soru PTT bu sebzeleri nerden temin edecek, her an çılgınlığa dönüşebilecek yüz binlerce siparişi nasıl karşılayacak? Eskiden olduğu gibi bir ay sonra üç kilo havucu teslim edecekse, iş tam fiyaskoya döner.

PTT alış veriş sitesi mevcutta bazı firmalarla anlaşmalı çalışıyor, günün koşullarına göre bazı sebzeler dahil fiyatları belirliyor. Hangi kuruluş veya firma PTT’ye ucuz ürün verecek ki onlarca tonlarca kilo sebze talebi karşılanacak? Büyüklerimiz buna da bir çare bulurlar artık. En azından çoğu büyük hallerdeki PTT şubeleri de toptancılığa başlarlar.

BUNLAR GEÇİCİYMİŞ

Tanzim satışlarda sağlam bir altyapısı, bir düzeni, arzı talep sürekliliği olmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “seçim sonrasında belediyelerimizin organizasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, ilgili bakanlıklarımız oturacaksınız, konuşacaksınız. Belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz” sözleriyle yeni bir yapılanma istiyor ama bir sonraki sözlerinde bunu boşa çıkarıyor.

Erdoğan tüm bu işlerin geçici olduğunu şöyle söylüyor: “amacımız asla ve asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak, onların ekmeğini elinden almak değildir. Milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır”.

O zaman niye yer gök inletildi, bu kadar gürültü koparıldı?

Geriye ne kalacak? Yakalarına “teröristler, vatana millete ihanet, ahlaksızlık, tefecilik” gibi unvanlar yapışmış sebze meyve esnafı ve ucuz sebze alma mutluluğunu yaşayan bir avuç vatandaş.

HAL YASASI BAŞKA BAHARA

Son not: gerçekten hükümet eğer bu ucuz manav işlerinde samimi olsaydı eksik fazla hal yasasını en kısa sürede çıkarırdı. Meclis’e sunulan torba yasa tasarısında bu konuya yer verilmemiş. AKP yönetimine göre şu sıkışık zamanda hal yasanın çıkması mümkün değilmiş.

Seçimlere bir hafta kala bile Meclis’in toplanıp acil karar aldığı günleri çok yaşadık. Bunu da bırakın bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bile bu iş kolaylıkla halledilebilirdi.

Neden yapılmıyor? Cevabı basit: hem kimse işin içinden çıkamıyor hem de ne bırakın vatandaş ucuz sebzenin peşinde koşarken her şeyi unutsun!