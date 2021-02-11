Bak postacı geliyor.Ucuz yağ,salça bal getiriyor. Hükümet hayatı ucuzlatma görevini posta idaresine verdi. İnternetten yazacağız.Posta idaresinden her şeyi isteyeceğiz. Nohut,bulgur,fasulye gelecek. Uzaktaki sevdiklerimizi kavuşturan postacı ucuzluk getirecek.



Boş işler bunlar.

Çiftçiye önem verin.

Petrolü ucuzlatın

Onları borç batağından kurtarın.

Tarıma önem verin.

Hayvan ithalatını durdurun.

Atatürk “Köylü milletin efendisi “demişti.

Bırakın postacı işini yapsın.

Haberleşme şekilleri değişti.

Telgraf çeken yok.

Mektup işi bitti.

Yaptığı iş kargoculuk.

Şimdi de bankacılığa soyundu.

Kredi veriyor.

Kurduğu ATM’lerle bankacılık yapıyor.

Şimdi de gıda satıcılığı mı yaptıracaksınız?

Böyle ucuzlatamazsınız hayatı.

Bırakın Belediyeler tanzim satış yerleri kursun.

Üreticiden tüketiciye ucuz mal satsın.