Üç dört ay oluyor.Hoşdere Caddesi’nde yıllarca birlikte çalıştığım bir gazeteci arkadaşımla karşılaştım.Ayaküstü sohbet edip gazeteciliğin içine düştüğü sıkıntılı durumdan yakınırken Ayrancı Merkez Camii’nin hoparlörlerinden bir sela sesi yayıldı caddeye.

Arkadaşım, biraz durakladıktan sonra şu acı yorumu yaptı:

“Bak, gazeteciliğin selası okunuyor!”

++

Dün, CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı, “2019 Yılı Basın Özgürlüğü Raporu”nu okurken gazeteci arkadaşımın aylar önce söylediği o söz geldi aklıma:

“Bak, gazeteciliğin selası okunuyor!”

++

Rapordan sadece birkaç cümle aktaracağım.

Bakalım, sizin aklınıza ne gelecek:

-2019 yılında Türkiye’de en az 172 gazeteci haberleri, yazıları, yorumları nedeniyle mahkemelik oldu.

-En az 60 gazeteci sokak ortasında ya da gece yarısı ev baskınları ile gözaltına alındı.

-En az 34 gazeteci fiziki saldırıya uğradı, öldüresiye dövüldü. Buna karşın sorumlular cezalandırılmadı. Cezasızlık politikası yeni saldırıların kapısını araladı.

-En az 66 gazeteciye 225 yıldan fazla hapis cezası verildi.

-En az 250 gazeteci işten çıkarıldı veya istifaya zorlandı. Bu gazetecilerin çoğu Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören Medya Grubu’ndandı.

-Star Gazetesi kapanmak zorunda kaldı, Güneş Gazetesi ise Akşam Gazetesi’nin eki haline geldi.

-36 bin 216 internet sitesine erişim engellendi. Türkiye, Twitter’a gönderdiği resmi hesap ya da içerik kaldırma taleplerinde dünya birincisi oldu.

-RTÜK, 12 televizyon kanalına ve 1 radyo istasyonuna toplamda 3 milyon 854 bin 476 lira idari para cezası kesti. Bu cezaların 1.3 milyon lirası Fox TV’ye kesildi.

-Wikipedia yasağı Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen kaldırılmadı.