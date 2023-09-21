Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, burada yaptığı konuşmada, eğitime gönül veren herkesle tarifi imkansız bir heyecanın içinde olduklarını söyledi.

Sevgi ve umutla işlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını aktaran Akın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dinamik ve özverili ailesinin, ülkenin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumunda olduğunu kaydetti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sergilendiği törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, öğrenciler ve veliler katıldı.