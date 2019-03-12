Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve yıl düzenlediği Bahçıvanlık Eğitiminin ilk dersi yoğun bir katılımla başladı.

Çankaya Belediyesinin insanlara doğa sevgisini aşıladığı ve 9 yıldır aralıksız sürdürdüğü Bahçıvanlık Eğitiminin ilk dersi vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşen eğitimlere 330 bahçıvan adayı katıldı.

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de verildiği bahçıvanlık kursu hafta içi her gün olmak üzere iki hafta sürecek. Eğitimlerin ücretsiz verildiği kursta bahçıvan adaylarına ilk etapta toprak hazırlığı, iç ve dış mekan süs bitkileri üretim ve bakımı, meyve türlerinin yetiştirilmesi, aşılama gibi temel teorik bilgiler veriliyor.

Çankaya Belediyesinin aralıksız sürdürdüğü ve bugüne kadar 2800 vatandaşın yararlandığı eğitimlerde kursiyerlere saksı değiştirme, çelikle ayırma, çiçek dikimi gibi uygulamalı eğitimler de verilecek. Çankaya Belediyesinin çiçek üretim merkezi olan Uğur Mumcu Parkı içerisindeki seraları da gezecek olan kursiyerlere eğitimlerinin sonunda katılım sertifikaları verilecek.