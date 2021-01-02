Bahçesine bırakılan 1’i ölü, 11 köpek yavrusu buldu

Antalya'da emekli öğretmen İsmet Saatçi (74), 9 yıl önce üniversite sınavına girip, arkeoloji bölümünü kazandı. Bölümü birincilikle bitiren Saatçi, 2015'te başladığı yüksek lisans eğitimini de bu yıl tamamladı. Bastonuyla girdiği sınıfta dersleri ön sırada takip eden Saatçi, “Toplumda bütün uğraşlar paraya endeksli olduğu için 'Bir getirisi olmayan uğraşa niye girdin' diye eleştirenler oldu" dedi.