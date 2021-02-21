Bahçesindeki fareyi bisküvi ile besliyor

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) – TOKAT’ın Başçiftlik ilçesinde, Nazif Karakoç (55) bahçesine gelen fareyi kendi elleriyle bisküvi ile besliyor. Karakoç’un fareye bisküvi yedirirken çekip, paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Başçiftlik ilçesinde yaşan evli ve 3 çocuk babası doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesine gelen fareyi bisküvi ile besledi.Karakoç, ‘Boncuk’ ismini verdiği fareye kendi elleriyle bisküvi yedirirken o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Karakoç, “Benim bahçemde yazları her türlü hayvanı bulmak mümkün. Yılanlarım, yeşil kertenkelelerim, farelerim var. Çeşit çeşit kuşlarım var. Geceleri buraya kurtlar, tilkiler geliyor. Onlara yiyecek bırakıyorum. Özellikle 3-4 yıldır benim bir farem var. İsmini ‘Boncuk’ verdiğim, o da burada arılarımın içerisinde, burada doğal bal yetiştiriyorum. Fare burada geziyor. Ben bir doğacı olarak onlara hiçbir zarar vermiyorum. Onlarla artık anlaşıyorum. Onları besliyorum” dedi.

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