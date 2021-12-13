Bahçesindeki 2 ton ayvayı çalıp dövdüler, aracına baltayla zarar verdiler

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde, bahçesinden çaldıkları ayvaları kamyonete yükleyen kişilere engel olmaya çalışan Ş.K. darbedildi. Ş.K. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, jandarma 2 ton ayva çalıp, bahçe sahibinin aracına da baltayla zarar verip kaçan 4 kişiyi yakaladı.

Olay, dün öğleden sonra, Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.K. bahçesinde toplanan ayvaların 4 kişi tarafından kamyonete yüklendiğini gördü. Ş.K. bu kişilere engel olmaya çalışınca darbedildi. Balta ile Ş.K.’nin aracına da zarar veren 4 kişi, cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Vücuduna ve başına aldığı darbelerle yaralanan Ş.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Taraklı Jandarma Asayiş Timleri kısa süre içerisinde N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç.’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Ş.K.’nin aracına hasar verdiği baltaya el konuldu. Çalınan 2 ton ayva ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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