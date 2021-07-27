Bahçeşehir Koleji, Yeni 4 Eylül Stadyumu’na isim sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA) – Bahçeşehir Koleji, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu’na isim sponsoru oldu.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan arasında imzalanan 1 yıllık anlaşmaya göre, stadyum bu sezon ‘Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’ adını taşıyacak.

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“SPOR VE SANATI EĞİTİMİN AYRILMAZ PARÇALARI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevvelli Heyeti ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, törende yaptığı konuşmada, Bahçeşehir Koleji olarak her zaman, spor ve sanatı eğitimin ayrılmaz parçaları olarak gördüklerini belirterek, “Eğitim öğretim hizmeti verdiğimiz 134 kampüsümüzün bulunduğu 63 ayrı ilde, öğrencilerimizin sporu sevmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce de bu bağlamda iş birliği yaptığımız Demir Grup Sivasspor ile bu sene yollarımız tekrar kesişti. Sivasspor’u çok seviyoruz. Sivasspor camiası centilmenliği ile Türkiye’nin ilgisini çeken ve herkesin maçlarını ilgiyle takip ettiği bir kulüp. Yeni sezonda, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu olacak. Perşembe günü Avrupa maçında bu isimle bir üst tura çıkacak ve başarılı olacak. Sponsorluğumuz her iki kuruma da hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın Türkiye’nin çok önemli eğitim kurumlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Kendileri de sosyal sorumluluk projeleri gereği hem futbola hem spor ve sanata büyük önem veren bir kurum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sponsorluklarından bir tanesini de stadyumumuz için kullanmayı tercih ettiler, bundan dolayı teşekkür ederiz. Bu birliktelik çok güzel, önemli başarıların adının konacağı yer olur burası. Euro Cup’ta ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji’nin sponsor olduğu takıma ayrıca başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.