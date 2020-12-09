Bahçesaray’ın yüksekleri karla beyaza büründü

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN’ın Bahçesaray ilçe merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar ile birlikte köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi´nde son günlerde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Van’ın Bahçesaray ilçesindeki dağlar beyaza bürüdü. İlçe merkezinde yağmur, rakımı yüksek mahallelerde ise kar yağışı etkili oldu. Yağan kar ile birlikte köyler beyaz örtüyle kaplandı.

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