Bahçeli’nin tercih meselesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir depremine ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, “Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin bu açıklaması Türkiye’nin sorunlarını anlamaya yönelik çok ciddi bir bilgi ve algı eksikliği olduğunun açık ve net bir ispatıdır.

Bakın sayın Genel Başkan riskli binalarda oturmak bir tercih meselesi değildir, herhangi bir anne baba adrenalin seviyelerini yükseltmek, uykusuz korku dolu geceler geçirip heyecan dozunu arttırmak için riskli olduğunu bildikleri binalarda bile isteye oturmuyordur değil mi?

Riskli binalarda oturmak çoğu kez ya bilgi eksikliğinden kaynaklanır ve yahut da gelirin yetersizliğinden. İşte tamda bu yüzden “depremlerde hep yoksullar ölür” denmektedir.

Bir binada oturan yahut da çalışan kişi öncelikle o binanın iskan durumuna bakar, eğer bir binaya devlet iskan raporu verip, elektrik, su, gaz ve kanalizasyon bağladı ise bu o devletin bu bina güvenilirdir taahhüdüdür.

Bir binanın iskan raporu alabilmesi için devletin 40 küsur imzasına ihtiyaç vardır. Vatandaş bu imzalara, devletin bu taahhüdüne, bu bina iskana elverişli güvenilir bir binadır belgesine güvenip de o binaya giriyorsa iktidarın küçük ortağının böyle bir söylemde bulunması anlamsızdır.

Ayrıca devlet bir binaya iskan raporunu bedavaya da vermemektedir, bu raporu vermek için ücretini almakta, deve yükü ile harç toplamaktadır.

Bu durumda sayın Bahçelinin iskan raporuna güvenip de bir binaya grip oturan vatandaşları riskli binalarda oturmayı tercih etmekle itham etmesi vatandaşın aklı ile açıkça dalga geçmektir.

Gelelim işin gelir meselesine; her ne kadar bir çok vatandaş devletin iskan müsaadelerine güvenmese, binanın depreme dayanıklılığından şüphe etse dahi bir çok vatandaşın geliri depreme dayanıklı bölgelerde yapılmış, depreme dayanıklı yeni binalarda daire almaya yahut da kiralamaya yetmemektedir.

Ayda 2 bin 300 liraya yaşama tutunmaya çalışan bir asgari ücretli, yahut da birkaç bin liraya sürünen bir emekli ne yazık ki depreme dayanıklı bölgelerde depreme dayanıklı olarak yapılmış, havuzlu modern rezidanslarda oturma şansına sahip değildir. Bu kesimin çoğu zor bela başını sokabildiği bir dairede; ay başını nasıl getireceğim, ev sahibi kapıya dayanınca kiramı nasıl ödeyeceğim kabusunu görmektedir.

Halkın geçim durumundan bihaber, tuzu kuru politikacıların olacağı bilinen doğal bir fenomen olan deprem bir afete dönüşünce “Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi” diyerek suçu vatandaşa atma çabası bu yüzden son derecede yakışıksızdır.

Bakın daha önce yazdım, söyledim, duymayanlar, yahut da duyup ta duymamazlıktan gelenler için tekrar edeyim: Depremler aynı yağmur kar yağması, rüzgarın esmesi, güneşin doğması gibi süreklilik arz eden doğa olaylarıdır. Depremlerin nerede, ne zaman, hangi şiddette olacağı da jeologlar tarafından açık ve net olarak ifade edilmektedir. İnşaat mühendisleri ise bir bina nasıl ve hangi teknoloji ile yapılırsa ne şiddette bir depreme dayanabileceğini çok net bilimsel veriler ve deneysel gözlemler ile bilmekte, söylemektedirler. Bu gün sahip olduğumuz teknoloji ile ülkemizde olabilecek en şiddetli depremde bile yıkılmayacak, tek bir vatandaşımızın bile burnunu kanatmayacak binalar inşa etmemiz mümkündür. Böyle binalar inşa edilmemesinin tek sorumlusu ülkeyi yönetenler, inşaat sektöründe kuralları koyanlar ve ülkenin kaynaklarını doğru işlere tahsis etmeyenlerdir.

Ülke yönetiminde o ya da bu şekilde dahli olup da sorumluluktan kaçarak suçu vatandaşa, vatandaşın tercihlerine atan siyaset tarzı bu ülkede doğal olayların birer afete dönüşmesinin baş müsebbibidir.

İktidarın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarında “Keşke birkaç metrekare fazla pay almak uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke, zemin etüdü yapılsaydı. Biraz daha fazla kazanmak uğruna betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip alan genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi. Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken binaların depreme dayanıklı olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi. Etkili bir denetim süreci işletilebilseydi.” diyor, diyor da bu işlere engel olacak, devletin yönetiminde pay sahibi olduğunu unutuyor.

Devlet bu eksiklikleri denetledi de vatandaş mı engel oldu diye zatıalilerine sormak gerekmez mi? Bu konuda keşke diyebilecek son kişiler bu devleti yönetenlerdir…