Bahçelievler’deki tekstil atölyesi böyle patladı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yıkıma neden olan 6.6’lık depremden sonra evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin konaklamaları için Bayraklı’ya kurulan konteyner kentte çalışmalar sürüyor. Şu...