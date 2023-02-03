Bahçelievler’deki İETT kazasında şoför tutuklandı

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Sevda SARIKAYA/İSTANBUL (DHA)- BAHÇELİEVLER’de İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girmesiyle 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin olayda, otobüs şoförü Sefer Baldan (58) tutuklandı.

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli şoför çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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