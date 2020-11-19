Bahçelievler’deki cinayetin şüphelisi tutuklandı, kavga anları kamerada

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER’de tartıştığı Suriye uyruklu Muhammed Tacettin S.’yi bıçaklayarak öldürmekten aranan 23 yaşındaki Mustafa A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle sonuçlanan kavganın “Niye öyle bakıyorsun” tartışmasından çıktığı öğrenilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Zafer Mahalesi, Babaocağı sokağında 16 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Muhammed Tacettin S. arkadaşları ile tekstil atölyesine iş başvurusu için geldi. Aynı atölyede çalışan şüpheli Mustafa A. ve arkadaşları MuhammedTacettin S. ile gözgöze geldi. ”Neden öyle bakıyorsun?” sorusu ile taraflar kavgaya tutuştu. Kavga esnasında Mustafa A., yanında bulunan bıçağı çıkararak Muhammed Tacettin S.’yi yaraladı. Ağır yaralanan Muhammed Tacettin S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli Mustafa A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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