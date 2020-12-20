Bahçelievler’de sağlık çalışanlarına darp kamerada

İSTANBUL (DHA)- BAHÇELİEVLER’de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık çalışanlarını adım adım takip ederek darp ettikleri anlar ise kameralara yansıdı. Bahçelievler’de 16 Aralık’ta saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan sağlık çalışanları M.D., ve I.K.,’nın darp edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyeyen polis ekipleri, yaşları küçük H.A., ve D.E.,’yi yakaladı. “Kasten Yaralama” suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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