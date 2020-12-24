Bahçelievler’de otomobil hırsızlığı kamerada

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER’de, iki hırsızın park halindeki otomobili 30 saniyede çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 05.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi Orkide 1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Metin Bolat, akşam saatlerinde 34 FN 0170 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti. Sabaha karşı gelen yüzleri maskeli iki hırsız, önce otomobilin kaputunu açtı. 30 saniyede aracı çalıştırmayı başarak hırsızlar hızla sokaktan uzaklaştı. Sabah evinden çıkan Metin Bolat, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yüzleri maskeli iki hırsızın otomobili çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otomobile yönelen iki hırsız, önce aracın kaputunu açıyor. Daha sonra hırsızlar otomobilin içine binerek aracı çalıştırıp olay yerinden kaçıyor.