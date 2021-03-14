Bahçelievler’de motosiklet kazası kameraya yansıdı

Engin ÖZMEN- Caner ASKU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyip, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Eskişehir Demokratik...