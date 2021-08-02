Bahçelievler’de kedisini kurtarmak için yanan binaya girdi

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER’de bir apartmanın çatısında başlayan yangın yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken bir kişi içeride kalan kedisini binaya girerek kurtardı.

Yangın, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Hür Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın teras katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki binadaki yangını da kontrol altına almaya çalıştığı esnada, 4 katlı apartmanda oturan Orhan Karaburun içeride mahsur kalan kedisi için binaya girmek istedi. İtfaiye ekiplerinin güvenlik sebebiyle izin vermediği Karaburun daha sonra dumanlar biraz azalınca binaya girerek kedisini dışarı çıkardı. Ekipler, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

“15 DAKİKA DAHA GECİKSEYDİK KAYBEDEBİLİRDİK”

Kedisini kurtarmak için binaya giren Orhan Karaburun, “İtfaiyeci arkadaşlardan rica ettik içeride kedi olduğunu söyledim. Güvenlik açısından giremeyeceğimizi söylediler. 15 dakika sonra içerideki duman biraz gidince kapıyı açtık. Kapının dibine uzanmış. Normalde beni orada beklerdi. Yine aynı şekilde bekliyordu. Oldukça korkmuş, içerisi dumandı. 15 dakika daha gecikseydik büyük ihtimalle kaybedebilirdik.” dedi.

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(FOTOĞRAF)