Bahçelievler’de inşaat halindeki binanın çatısı alev alev yandı

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER’de inşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerinin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Aktaş Çıkmazı Sokak’ta çıktı. İnşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatının yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

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