Bahçelievler’de atölyedeki patlama kamerada

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) BAHÇELİEVLER, Yenibosna’da 4 katlı binanın birinci katında bulunan tekstil baskı atölyesindeki patlama ve çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan tekstil baskı atölyesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamayla yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

PATLAMA KAMERADA

Tekstil baskı atölyesindeki patlama ve ardından çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli bir patlama ve ardından çıkan yangın yer alıyor. Öte yandan yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya girecekleri sırada bir patlama daha oluyor. O anlar da kameralara yansıyor.

(FOTOĞRAF)