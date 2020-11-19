Bahçelievler’de atölyede patlama; hasarın boyutu gündüz ortaya çıktı 

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)BAHÇELİEVLER, Yenibosna’da 4 katlı binanın birinci katında bulunan tekstil baskı atölyesinde meydana gelen patlamanın hasarı günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan tekstil baskı atölyesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamayla yangın çıkmış, yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almıştı.

PATLAMAYLA OLUŞAN HASAR ORTAYA ÇIKTI

Tekstil baskı atölyesindeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlamanın olduğu katta camların tamamen kırıldığı, atölye içerisindeki kolon ve duvarlarda çatlaklar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri binanın çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Ekiplerin binadaki çalışması sürüyor.

“SABAH GELDİĞİMİZDE BİNA KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ”

Patlamanın olduğu atölyenin üst katında çalışan Sinan Küçük, “Burada çalışıyorum. Yangın gece çıkmış. Benim sabah haberim oldu. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vermiş. Ekipler yangını söndürüyor. Sabah geldiğimizde bina kullanılamaz hale gelmiş. Yangın baskı atölyesinde çıkmış. Biz üst katta dikimhane bölümünde çalışıyoruz. Can kaybı yok şükür. Hasar var baya. Kullanılmaz halde” dedi.

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