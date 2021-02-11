Bahçelievler’de 14 katlı binanın 6. katında patlama-1

Şahin BOZKURT – İlkay DİKİCİ – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA) BAHÇELİEVLER’de 14 katlı binanın 6. katında patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilirken, ekiplerin, çalışmaları devam ediyor.
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