Bahçelievler Belediyesi’nin Kestane Festivali’nde 5 ton kestane dağıtıldı

- Reklam -

Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)-BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kestane Festivali’nde ziyaretçilere 5 ton kestane dağıtıldı. Yoğun katılım nedeniyle kestane ocaklarının önünde uzun kuyruk oluştu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kestane Festivali’nde 5 ton kestane dağıtıldı. Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan ocaklarda pişirilen kestaneler etkinliğe katılanlara ikram edildi. Ziyaretçiler kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için uzun kuyruk oluşturdu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır etkinlikte kestane pişirip katılanlara ikram etti. Festivalde kestaneyle pişirilen tavuklu pilav, pasta, aşure gibi yiyecekler de sergilendi.

Etkinliğe katılanlardan Nimet Cesuroğlu, “Her festivale gelmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikleri bizler için düzenleyen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kestane Festivali’nden çok memnun olduklarını belirten Fatma Kara, “Festivaller, konserler çok güzel oluyor. Gençler için de güzel etkinlikler var” dedi.

“BU ETKİNLİK İLE ESKİ GÜNLERİ HATIRLIYORUZö

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, “Bu pazar gününde bir değişlik olsun istedik. 5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza, eski günleri hatırlıyoruz” dedi.



- Reklam -