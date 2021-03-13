Bahçeli’den Bakan Soylu’nun annesi için taziye mesajı

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ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için, başsağlığı mesajı yayımladı.
MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

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