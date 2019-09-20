Bahçeli ne zaman erken seçim ister?

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İran Dışişleri Bakanı Zarif, New York’a gitti
Editör
-
20 Eylül 2019
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitti.
ABD - Amerika
Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu toplantısı için New York’ta
Editör
-
20 Eylül 2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’a geldi.
Yerel Haberler
Başkent’te yürümenin yaşı yok
Editör
-
20 Eylül 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden...
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Sağlık Haberleri
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda hızla arttı
Editör
-
20 Eylül 2019
Hareketsiz yaşam ve kötü beslenmenin neden olduğu tip 2 diyabet, 10 yaşından itibaren görülmeye başladı.
Kültür-Sanat Haberleri
Edirne’de, Kültür, Sanat ve Tarım Festivali renkli görüntülerle başladı
Editör
-
20 Eylül 2019
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kültür, Sanat ve Tarım Festivali' renkli görüntülerle başladı.
Yaşam Haberleri
Teknoloji bağımlılığı yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor
Editör
-
20 Eylül 2019
Ege Üniversitesi Bağımlılık Araştırma Merkezi (EGEBAM) Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, teknoloji bağımlılığının yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.
Sağlık
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Magazin
Magazin Haberleri
Şarkıcı Fatih Bulut’a, 1 milyon liralık ihtarname
Editör
-
20 Eylül 2019
Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik...
Magazin Haberleri
Serdar’dan boşanan Chloe Loughnan, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti!
Editör
-
16 Eylül 2019
Geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Serdar Ortaç ile anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla kendine hayran bıraktı.
Magazin Haberleri
Oyuncu Şevket Çoruh’a İzmir’de saldırı
Editör
-
14 Eylül 2019
İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.
Magazin Haberleri
Ayşe Hatun Önal, New York’ta baş manken
Editör
-
7 Eylül 2019
Azeri modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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Spor Gündemi ve Haberleri
Yalçın Koşukavak, Bursaspor’da da sezona iyi başladı
Editör
-
20 Eylül 2019
Önceki takımlarının sezona iyi başlangıcıyla ön plana çıkan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bursaspor'da da bu çizgisini sürdürdü.
Beşiktaş
Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi
Editör
-
20 Eylül 2019
Atiba Hutchinson, “Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu. İşler bizim için yolunda gitmedi ve rakip, hatalarımızı değerlendirdi” dedi.
Spor Gündemi ve Haberleri
“Transfer çılgınlığına son verilmeli”
Editör
-
19 Eylül 2019
Büyük futbol kulüplerinin transfer borçlarını konu alan haberlerin üzerine yazılı açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Dudu Banu Çakar...
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Video Haber
3 bin nakil ameliyatına katıldı
Editör
-
19 Eylül 2019
Antalya’da, çocukluk arkadaş olan Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) doktor ve çiftçi olma hayali gerçeğe dönüşürken, hayat onları yıllar sonra ameliyathanede buluşturdu.
Öne Çıkan
Valilik açıklamıştı… Yıkım başladı
Editör
-
18 Eylül 2019
İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.
Video Haber
Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi
Editör
-
18 Eylül 2019
Denizli'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor.
Video Haber
Köylü kadınların ‘piyano’ heyecanı
Editör
-
17 Eylül 2019
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor.
Haberler
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Yazarlar
Yazarlar
Herkese iş bulmak zorunda mıyız?
Murat Özbülbül
-
20 Eylül 2019
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada; "Efendim 'işsizlik var', olabilir. Her üniversite mezunu iş sahibi olacak...
Yazarlar
Yayın zorunlu, şiddet sorunlu!
Nuri Kayış
-
20 Eylül 2019
Cumhurbaşkanlığı ile Aile Bakanlığı’nın imzasını taşıyan bir “Zorunlu Yayın” izliyorum zaman zaman televizyonlarda. Konu, aile içi şiddet… Görüntüler özetle...
Yazarlar
Bahçeli ne zaman erken seçim ister?
Orhan Uğuroğlu
-
20 Eylül 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün “erken seçim” derse AKP’nin siyaseten intihar etmesine neden olur. Çünkü perişan durumdaki işçi, işsiz, memur, emekli, esnaf,...
Yazarlar
Aramco bilmecesi
Ahmet Özal
-
20 Eylül 2019
Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine, 14 Eylül’de silahlı insansız hava araçları...
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Sonsöz Gazetesi
Ankara
Yerel
Gazete
Güncel
Tümü
Dış Haberler
AB - Avrupa Birliği
ABD - Amerika
Almanya
BM Haberleri
Çin
Fransa
İngiltere
İran
İspanya
ABD - Amerika
İran Dışişleri Bakanı Zarif, New York’a gitti
Editör
-
20 Eylül 2019
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitti.
ABD - Amerika
Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu toplantısı için New York’ta
Editör
-
20 Eylül 2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’a geldi.
Yerel Haberler
Başkent’te yürümenin yaşı yok
Editör
-
20 Eylül 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden...
Politika Haberleri
Dış Haberler
Yerel Haberler
Ankara Haberleri
Ekonomi
Şirket Haberleri
Yaşam
Tümü
Eğitim Haberleri
Kültür-Sanat Haberleri
Nasıl Yapılır
Sağlık Haberleri
Yol Arkadaşım
Sağlık Haberleri
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda hızla arttı
Editör
-
20 Eylül 2019
Hareketsiz yaşam ve kötü beslenmenin neden olduğu tip 2 diyabet, 10 yaşından itibaren görülmeye başladı.
Kültür-Sanat Haberleri
Edirne’de, Kültür, Sanat ve Tarım Festivali renkli görüntülerle başladı
Editör
-
20 Eylül 2019
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kültür, Sanat ve Tarım Festivali' renkli görüntülerle başladı.
Yaşam Haberleri
Teknoloji bağımlılığı yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor
Editör
-
20 Eylül 2019
Ege Üniversitesi Bağımlılık Araştırma Merkezi (EGEBAM) Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, teknoloji bağımlılığının yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.
Sağlık
Kültür-Sanat Haberleri
Eğitim Haberleri
Teknoloji
Test
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