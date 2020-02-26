MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet savcıları HDP’nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, çadır devleti değildir, etnik koalisyonun mecmu değildir. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız değildir” dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM’de, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye’nin olağanüstü süreçten geçtiğini, Rusya destekli rejim güçlerinin saldırılarının İdlib’de devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin şubat ayı başından beri İdlib’de 16 şehit verdiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

“İdlib ekseninde altı çizilmesi gereken muamma, bu ay sonuna kadar Suriye rejim güçlerinin gözlem noktalarımızın gerisine çekilip çekilmeyeceği meselesidir. Türkiye ve Rusya arasında Soçi Mutabakatı’na uygun hareket hususunda bir fikir ve görüş birliği vardır. Rusya Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Şubat’ta Putin, Merkel, Macron ile yaptığı telefon diplomasisi, 5 Mart 2020’de dörtlü İstanbul Zirvesi’nin toplanacağını açıklaması İdlib merkezli gelişmelerin seyrini etkileme ve değiştirme ihtimali taşımaktadır. Elbette bütün ihtimalleri hesaba katmak, sahada ve masada yer tutmak, buna uygun stratejik planlamalar yapmak Türkiye için hayati olduğu kadar zaruridir. Sayın Erdoğan’ın İdlib’e harekâtı an meselesi olarak değerlendirmesi, buna karşılık Rusya’nın bu harekâtı en kötü senaryo olarak tanımlaması gergin bekleyişleri de körüklemektedir. Rusya Soçi Mutabakatına vurgu yaparken, taciz ve tahriklerini ısrarla sürdürmektedir. Karadan Esad güçleri, havadan Rus jetleri ölüm yağdırmaktadır. Yüksek yakıcı ve yıkıcı özelliğe sahip, patladığı yerde geniş bir alanda her canlıyı oksijensiz bırakan termobarik bombalarla belirlenmiş hedefleri vuran Rusya’dır. İdlib pek çok şeye gebedir.”