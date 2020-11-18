Bahçeli: Azerbaycan tezkeresine desteğimiz tam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kâbus dolu bir hayaldir. Hodri meydan, her kim aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır. Anayasa’nın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir” dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile KKTC’yi ziyaret ettiklerini kaydetti Kıbrıs’ın kendileri için milli bir mesele olduğunu ve Türkiye için yalnızca bir siyaset veya strateji konusu olmadığını belirten Bahçeli, “KKTC’nin güvenliği demek, Türkiye’nin güvenliği demektir. KKTC’nin bağımsızlığı, Türkiye’nin bağımsızlığıyla eşanlamlıdır. Adımız birdir, amacımız birdir. Acımız birdir, arzumuz birdir. Anımız birdir, atimiz birdir. Biz hep birlikte Türk milleti olarak varız, buna da inançla, iddiayla devam edeceğiz” dedi.

‘BORELL’DEN Mİ VİZE İSTEYECEKTİK?’

Kapalı Maraş’ın çok yerinde bir kararla sahil kesiminin açılmasının doğru olduğunu kaydeden Bahçeli, “Nitekim rahatsız olanların sicilini, itiraz edenlerin cibilliyetini incelediğimizde ne kadar doğru ne denli isabetli bir iş yapıldığı hakikaten gözler önüne serilecektir. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan’dan mı izin alacaktık? Biz 46 yıldır kilitli olan Maraş’ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borell’den mi vize isteyecektik? Bu şahsın, ‘Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne, BM Güvenlik Konseyi kararları temeli dışında alternatif yoktur’ sözlerini ciddiye mi alalım, boyun mu eğelim? Pardon yanlış oldu, bu defalık maruz görün korkaklığını mı seslendirelim? Ne zamandan beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türk milletinin iradesinin önüne ve üstüne çıkmıştır? Ada’da yaşayan halklar bellidir” diye konuştu.

‘AZERBAYCAN TEZKERESİNE DESTEĞİMİZ TAM’

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olduğuna vurgu yaparak, “Gereken ve planlanan diğer reformların birbirine eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye’nin hızına hız katacaktır. Bizim demokrasi kültürümüz engindir, erdemlidir, enerjiktir, ne bir toz, ne de leke barındıracaktır” ifadesini kullandı.

Bahçeli, bugün TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak olan ve Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne desteklerinin tam olacağını belirterek, “TBMM’ne sunulan Azerbaycan Tezkeresi’ne bakışımız da bu şekildedir ve desteğimiz kuşkusuz tamdır. 28 yıl önce işgal edilen topraklarının yüzde 70’ini 44 günde işgalden kurtaran dost ve kardeş Azerbaycan’ın sonuna kadar arkasında olacağımızı da bu kapsamda bir kez daha güçlü olarak söylemek isterim. Dileğimiz, Dağlık Karabağ’ın tamamının temizlenmesi, mütecaviz Ermenistan’ın vatan topraklarının her zerresinden sökülüp atılmasıdır” dedi.