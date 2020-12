Bahçeli: AİHM’in Demirtaş kararını tanımıyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “AİHM’in terörist Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz” dedi.

MHP lideri Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demokrasiyi istismar edenlere, demokratik kültürü lekeleyenlere esas itibariyle en iyi cevabın yapılan il ve ilçe kongreleriyle verildiğini, 9 Ağustos’ta başlayan kongre sürecini 9 Aralık’ta tamamladıklarını bildirdi. Bahçeli, “81 il, 920 ilçede kongrelerimizi gerçekleştirdik. Aralarında Batman Beşiri; Diyarbakır Bismil, Çermik, Dicle, Eğil; Hakkari Derecik, Mardin Yeşilli, Siirt Kurtalan, Pervari, Şırnak İdil, Beytüşşebap, Tunceli Merkez, Pertek ve Çemişgezek olmak üzere 14 ilçemizde ilk kez kongre yaptık. Bizim nerede olduğumuzu soranlara diyorum ki, her yerdeyiz, milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. MHP ülkemin her noktasındadır, Türk milleti neredeyse oradadır. 14 Mart 2021 tarihinde yapacağımız 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımıza demokratik hazırlığımız Allah’a bin şükür tamamlanmıştır. Şayet salgın aman verirse, 14 Mart 2020’de demokrasi şölenimiz muazzam bir katılımla gerçekleşecektir. Yok vermezse, sadece delegelerimizin irade ve iştirakiyle kurultayımız huzur ve sükûn içinde, sağduyunun rehberliğinde, engin bir milliyetçi şuur ve vizyon çerçevesinde yerine getirilecektir” dedi.

‘BAKINIZ CHP’YE, İYİ PARTİ’YE, HDP’YE’

Bahçeli, Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde ön aldığını, öncü olup örnek davranış sergilediğini, güçlü sağlıklı alt yapısıyla, özellikle şehir hastanelerinin donanımıyla ve sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesiyle sivrildiğini söyledi. Türkiye’nin sağlık diplomasisiyle ihtiyaç sahibi ülkelere de yardım elini uzattığını hatırlatan Bahçeli, “Salgın dünyayı kasıp kavururken, bu olağanüstü ve hassas dönemde istismarı paravan yapanların, yaşanan zorluklara sevinenlerin, böylesi bir halde bile iktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış ya da kansızlıkları dillerine vurmuştur. Meselenin özeti bize göre budur. Bakınız CHP’ye, bakınız İYİ Parti’ye, bakınız HDP’ye, bakınız diğer siyasi ucubelere, emin olunuz görüp göreceğiniz bu olacaktır. Yangından mal kaçırmayı düşünmek korkaklığın alametidir. Ülkesine, milletine, vatanına namlu çevirenlerle, kefen biçenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, üstelik onlardan medet ve menfaat umanlar iç işgal cephesinde mevzie giren ruhsuz ve uğursuz zillet kafilesidir” diye konuştu.

‘MİLLET KARARINI VERMİŞTİR’

“Sormak isterim ki, gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşum anayasa taslağını kimler, nerede hazırladı” diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

“PKK anayasasının taslak metni kaleme alınırken, CHP, HDP, İP, Saadet masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı, tarlada mı buluştu? Anayasa’dan Türklüğü çıkaracak kadar gözü ve gönlü kararan bu ayıplı siyaset temsilcileri ihanet masasına yeni ortak bulalım derken meşruluk mu arıyorlar, daha da meşhur olmayı mı amaçlıyorlar? Biz Türk milletiyiz, milli ve manevi değerlerimize saldıranların, şaşı bakanların alınlarını santim santim karışlamasını biliriz. Türklüğü, Atatürk’ü, Türk milletini, mevcut vatandaşlık tanımını Anayasa’dan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır. Aksini denemek isteyen varsa hodri meydan. Buna teşebbüs ederlerse görürler dünyanın kaç bucak olduğunu. HDP’ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Tavsiyemiz, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. İş bitmiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin geleceğidir.”

‘DÖN EVİNE, BİTSİN BU ÇİLE’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem’nin milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesi olduğunu belirten Bahçeli, “Muhatabına ‘masa kur’ demedik, ‘evine dön’ dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, ‘dön evine, bitsin bu çile” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuştukça battığını kaydeden Bahçeli, “Partisindeki skandal taciz ve tecavüz vakalarının patlamasına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Vah ki vah, kim nasıl bakıyorsa öyle görür, kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur. Biz ‘kara paracılarla mücadele edilsin’ diyoruz, Kılıçdaroğlu ‘gelin vergi verin’ diyor. Biz ‘uyuşturucunun kökü kazınsın’ diyoruz, Kılıçdaroğlu ‘vergi alalım’ diyor. Biz ‘organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin’ diyoruz, Kılıçdaroğlu ‘vergi’ diye tutturuyor. İşte bizim onlarla farkımız da budur. Bu CHP yönetimi teröristlerle düşüp kalkmasının, mafyanın ve HDP’nin ruhuna kolon atmasının bedelini siyasetiyle ödemeye başlamıştır. Uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifak yapanlar, vergi peşine düşmüştür. İşte asıl mafya, asıl organize suç şebekesi bu zihniyettir. Yazıklar olsun, bu hesabı sormazsak da gök girsin kızıl çıksın” açıklamasını yaptı.

‘AİHM’İN KARARINI TANIMIYORUZ, HÜKÜMSÜZ OLDUĞUNU HAYKIRIYORUZ’

Behçeli, HDP’nin açılmamak üzere kapatılması önerisinin arkasında olduklarını vurgulayarak, Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. TBMM’de PKK’lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp TBMM’ne gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz, bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz, 6-8 Ekim olaylarında katledilen 53 vatandaşımızın acısını görüyoruz” dedi.

Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

“AİHM’in terörist Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. Hiç kimse bize masal anlatmasın. Mesela AB üyesi İspanya’da teröre bulaşmış Batasuna’ya ne yapılmışsa hukuki ve ahlaki tutarlılık gereğince Türkiye’de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. PKK’yı terör örgütü görmeyen AİHM iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden önyargı ve çifte standartla hareket etmiştir. Mezkur karar esastan da, usulden de sakattır, evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Nitekim İspanya’da ETA terör örgütünün destekçisi parti hakkında verdiği kararla bütünüyle ters düşmüştür. Avrupa’ya gelince hukuk diyenler, bize gelince terörist hukuku icat etmişlerdir. Biz HDP kapatılsın derken haklıyız, halkın tercümanıyız.”

‘ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK’

Kılıçdaroğlu’nun yanıldığını, yanlışa düştüğünü söyleyen Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, Cumhur İttifakı 2023’te tekrar iktidar olacak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir. Aklın varsa hesabını buna göre yap, basiretin varsa siyasi pozisyonunu buna göre al, alimallah yaklaşan şiddetli demokrasi rüzgarı seni bulunduğun yerden koparıp savuracaktır. Zillet ittifakı ne derse desin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip günbegün güç kazanacaktır. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dayatmaları fasa fisodur. Su tersine akmaz, aynı ırmakta iki defa yıkanılmaz, tarih geriye sarmaz, dünün yağmurundan bugünün toprağına damla düşmez. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmek, boşuna nefes tüketmektir. Biz başkent Ankara’dan dünyaya Türkçe bakacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle alemi kavrayacağız” dedi.

‘SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR’

Cumhur İttifakı’nı kararlılıkla devam ettireceklerini vurgulayan Bahçeli, “Tekraren ifade ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023’te Cumhurbaşkanı adayımızdır. Seçimler zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmasın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi, güçlenmesi ve iyice kökleşmesi için hangi reforma ihtiyaç duyuluyorsa o yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, huzur yılıdır, sükûnet yılıdır, milli hedeflere biraz daha yaklaşma yılı olacaktır” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda Türkçe ezan ve Kur’an okutulmasının, Türkiye’yi yeni bir sorun alanına taşıyan maksatlı ve marazi bir girişim olduğunu kaydeden Bahçeli, “Allah’ın kelamıyla oynamanın, kapanan tartışmaları yeniden açmanın gerçekten de ağır sonuçları olacağını muhataplarına buradan ifade ediyorum” dedi.

SORULARI YANITLADI

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Bahçeli, HDP’li milletvekillerinin bütçe görüşmelerindeki açıklamaları için “Dağlardaki terörle mücadelede çok üstün bir başarı elde edildiği bir süreçte, özellikle bütçe görüşmeleri sırasında HDP sözcülerinin ortaya koymuş olduğu görüşler, tavırlar, duruşlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Mecliste de temizlenmelidir” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, HDP’nin kapatılmasına yönelik başvuru yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, “Önce sırasıyla ifade ettiklerinizi bir görelim, ortaya nasıl bir tavır koyuyorlar, onları yapalım. Ondan sonra MHP durduğu sözün arkasında, arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir. Kimse merak etmesin” şeklinde cevap verdi.

