Bahçede arı kovanına gizlenen esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Vehbi SARIHAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Sarıgöl ilçesindeki bağ evinin bahçesinde, arı kovanına gizlenen 1 kilo 659 gram esrarla yakalanınca gözaltına alınan D.K. (58) tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sarıgöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede yaşayan D.K.’nin, bağ evinde ve iş yerinde uyuşturucu üreterek sattığını belirledi. Dün her iki adrese, özel eğitimli narkotik köpekleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bağ evinde yapılan aramada; bahçedeki arı kovanına gizlenen toplam 1 kilo 659 gram esrar, ruhsatsız 9 mm çapında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 53 fişek, esrar tartmada kullanıldığı belirlenen 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. D.K. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen D.K. tutuklanıp, Alaşehir M Tipi Cezaevi’ne götürüldü. (DHA)

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