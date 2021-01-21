Bahçe traktörü ve römorkunu çalıp, başka şehirde satan şüpheli yakalandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, çiftçinin evinin bahçesinden traktörü ve römorkunu çalıp, Adıyaman’a götürerek, sattığı belirlenen Y.A. yakalandı. Şüphelinin 7 hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi.

Suşehri ilçesine bağlı Aşağısarıca köyünde yaşayan R.A.’nın (63) bahçesinde bulunan park halindeki 42 UU 124 plakalı bahçe traktörü ile römorku, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden R.A.’nın ihbarı üzerine İlçe Jandarma OYİT ekipleri ve İl Jandarma JASAT ekipleri çalışma başlattı. Mobese ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları incelendi. Çalınan traktör ve römorkun, Y.A.’ya ait 58 EL 454 plakalı açık kasa kamyonet ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine götürülerek, satıldığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Y.A. yakalandı. Şüphelinin son olay dışında daha önce farklı tarihlerde Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçeleri ile bazı köylerinde iş yerinden ve evden toplam 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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