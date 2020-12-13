Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA) – ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde bir bahçenin etrafını çeviren dikenli teller arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Alaeddin Mahallesi’nde girdiği bahçeden çıkmak isteyen sokak kedisi, etrafını çevreleyen dikenli tellere takıldı. Yağmur altında ıslanan kedinin kurtulmak için çırpındığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erlerince bulunduğu yerden kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı
Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA) – ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde bir bahçenin etrafını çeviren dikenli teller arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.