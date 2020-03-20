Nevrûz-Yeni Gün Bayramı, baharın müjdecisi ve şarkısıdır. Yeniden doğuş günüdür.Bu yeni gün mevsimlerin en bereketlisi baharın başlangıcıdır. Doğanın yeniden doğuşu,insanın doğayla birlikte yeni bir mevsime ve hayata heyecanla ve umutla başlamasıdır.



Gece ve gündüzün eşit olduğu Milâdi 21-22 mart, Rumi 9 Mart gecesini takiben yeni bir mevsime merhaba diyen insanlar, ortak sevinçlerini bayram havası içerisinde büyük temizlikler yapılarak karşılamaktadırlar. Koç burcunun (21 Mart 20 Nisan ) ilk baharın başlangıcı olduğu kabul edilmektedir. Geçmiş bazı uygarlıklarda baharın gelişinde tapınaklarda dua edilirdi…



Kar altından “ mavi donu, gök gözüyle “ ilk defa nazlı, nazlı boy gösteren nevrûz çiçeğidir.Yeni gün yeni açan tomurcuklarıyla selamlar,baharın başlangıcını haber verir.Umut ve sevgi aşılar.



Bu güzel çiçek, adını güzel kızlara vermiştir.Türkülere, manilere ve ata sözlerine temel olmuştur. göre Hızır’dan beklenen, darda kalanları imdadına yetişmesidir. “Kul daralmayınca ,Hızır yetişmez” halk sözü bunun için söylenmiştir.Bilgiyle,bilinçle ve umutla birlikte yürünmelidir.Ulu İpek Yolu, nevrûz yolu olarak adlandırılmaktadır.Bu yol boyunca bütün ülkelerde bu geleneksel bahar bayramı ,kendine özgü bir anlayışla asırlardır kutlanagelmektedir. Kutlamalarda halk kültürünün tüm ayrıntıları,özgünlüğü bulunmakta ve temizliğin öne çıktığ görülmektedir.



Bahara mektup

…Bak doğuyor ufuktan yorgun güneş

Okşuyor tembellikleri yüreklerde bekleyen sevgiye eş

Bahar gülüşü, umutlar taşıyan ışıklar ,yollarla kesişiyor,

Çimlenen karmaşık dönüşümde lale kokulu çiğdemler üşüyor,

Neler söylemekte erik dalındaki kuşlar

Çağıl çağıl arzuyla akan vadilerdeki rüzgarlı sular ?

Savur gitsin kışın yüklenmiş ağırlıkları

Ey ! yeni umutlarla dolu ilkbahar,

Bir umut bin mutluluk ver bahardayım.

Temizlik ve tetbirlerle

Dünyayı saran virüslerden kurtuluyalım.



Kökleri geçmişin derinliklerine uzanan ,toplumsal birlik ve dayanışmaya katkılar sağlayan geleneksel bayramlar, anlamına,ruhuna ve özüne uygun bir şekilde kutlanmalıdır…



Nevrûz kutlu olsun,Ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, huzur,,bereket ve mutluluk getirsin…