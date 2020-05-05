Çankaya Belediyesi baharın gelmesiyle birlikte, Uğur Mumcu Parkı içinde kendi seralarında ürettiği çiçekleri park ve yeşil alanlara dikmeye başladı. Seralarda; kadife, petunya, sardunya, begonya, aslanağzı çeşitlerinin de bulunduğu 328 bin 500 adet çiçek Çankaya parklarını süsleyecek.

Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte parklarında bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parkların fiziki olarak bakım ve onarımını yapan belediye ekipleri, seralarda üretilen çiçekleri de park ve yeşil alanlara dikmeye başladı. Yaz-kış Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarda Çankaya Belediyesi işçilerinin ürettiği çiçekler, bu yaz da Çankaya parklarını süsleyecek. Bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında seralarda üretilen 328 bin 500 yazlık rengarenk çiçek, kısa sürede dikilmiş olacak.

Bahar mevsiminin müjdecisi begonya, sardunya, petunya, kadife, vinka, yıldız, horoz ibiği, zinya, ateş, ipek, aslanağzı Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzelliğe dönüştürecek.