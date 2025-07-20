YouTube'da Arya Bektaş'ın programına konuk olan genç ve güzel oyuncu Bahar Şahin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuğa ara verme kararı hakkında konuşan Şahin, Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadığı zor anları ilk kez anlattı.

Kariyeri de Psikolojisi de Etkilendi

Şahin, dizi çekimleri sırasında sürekli olarak mobbinge maruz kaldığını belirterek, bu sürecin hem psikolojik sağlığını hem de kariyerini derinden etkilediğini ifade etti. Set arkadaşlarından biri tarafından sürekli olarak küçümsendiğini söyleyen oyuncu, kendisine “Sen Ankara Altındağ’dan gelmedin mi? Varoş bir semtten çıkmadın mı?” şeklinde aşağılayıcı sorular sorulduğunu dile getirdi.

Tepkisi Sektörde Yaftalanmasına Neden Oldu

Bu sözlere sessiz kalamayıp tepki gösterdiğini belirten Bahar Şahin, olayın ardından sette büyük bir gerilim yaşandığını ve bu durumun sektörde “sorunlu” bir oyuncu olarak anılmasına yol açtığını ifade etti. Şahin, yaşananların ardından oyunculuğa ara verme kararı aldığını söyledi.

O Kişi Kim Çıktı?

İddialara göre, Bahar Şahin’e bu zor günleri yaşatan kişinin, dizide birlikte kamera karşısına geçtiği ünlü oyuncu Mine Tugay olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili ise Mine Tugay cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada tartışma konusu olan bu açıklamalar, setlerdeki mobbing ve ayrımcılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı.