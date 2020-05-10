Bahar aylarıyla birlikte artan göz alerjilerine karşı uyaran Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu “Göz alerjilerinin 5 farklı alt tipi bulunur. Gözlerde sulanma, kaşıntı, kızarıklık, göz kapaklarında şişlik görülebilir” dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, bahar aylarında artan göz alerjilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hacıağaoğlu, alerjik konjonktivitlere ilişkin “Yaz mevsiminin habercisi bahar ayları; doğanın bizlere sunduğu güzelliklerin yanında ne yazık ki bir takım sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bahar aylarında uygun nem ve sıcaklıkla artan çayır ve tahıl polenleri; başta alerjik konjonktivit olmak üzere birçok alerjik hastalığın artışına sebep oluyor” dedi.

Alerjik konjonktivitin, gözün en dış kısmını ve göz kapaklarının içini saran konjonktiva tabakasında, alerjik etmenlere bağlı gelişen aşırı duyarlılık olduğunu belirten Dr. Hacıağaoğlu, nedenlerini şu şekilde açıkladı: “Alerjenler tipik olarak havayla taşınır. Alerjen gözümüzün en dışında bulunan gözyaşı film tabakasına girer ve dakikalar içinde konjonktivada bulunan mast hücrelerini harekete geçirir. Gözlerde sulanma, kaşıntı, kızarıklık, göz kapaklarında şişlik görülebilir”