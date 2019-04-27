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27 Nisan 2019
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Bahar alerjisi
Bahar alerjisi
Sağlık Haberleri

Bahar alerjisinden korunmak için deri testi şart

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Akın, bahar alerjisinden korunmak için deri testinin şart olduğunu söyleyerek, “Şikayetleri bir haftadan uzun süren hastalar, mutlaka uzmana danışıp, hastalığın kökeninde alerjik bir sorun olup olmadığını öğrensinler” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Akın, alerjik nezle ya da alerjik rinit olarak da bilinen bahar nezlesine yönelik açıklamalar yaptı. Bahar aylarında polenlerin artışı ile birlikte birçok kişide bu nezlenin gözlemlendiğini belirten Dr. Akın, “Bahar mevsiminde ortaya çıkan polenler nefes yoluyla solunum yollarına, cilt, saç ve gözlere yerleşebilir. Bahar alerjisi olan hastalar mikrobik bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiklerini düşünebilir.  Şikayetleri bir haftadan fazla süren hastalar mutlaka bir uzmana danışmalı ve hastalığın kökeninde alerjik bir sorun var mı yok mu öğrenmelidir” diye konuştu.

Dr. Akın, “Belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de bahar alerjisi genelde vücutta ve gözlerde kaşıntı, yaşarma, kızarıklık, sürekli hapşırma, burunda tıkanıklık ve akıntı, geniz akıntısı, akciğerde ise salgı artışı, öksürük, hırıltı gibi semptomlarla kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMAK İÇİN DERİ TESTİ ŞART

Korunmanın yollarını anlatan Dr. Filiz Akın, “Bahar alerjisinden korunmanın ilk adımı, önce hangi etkene karşı alerjinizin olduğunu tespit etmek için deri testlerini yaptırmaktadır. Bu testler hızlı ve net sonuç vermektedir. Etken saptandıktan sonra tedavinin ilk aşaması bu etkenden hastamızı olabildiğince uzak tutmaktır. Tedavide ikinci adım ise alerji önleyici ilaç tedavisidir. Özellikle mevsim geçişlerinde, sonbahar ve ilkbahar aylarında şikayetlerinizin arttığını görebilirsiniz. Polenlerin artmasıyla şikayetlerinizin çoğalmasına sebep olmaktır. En çok sabah saat 5 ile 10 arasında polen yayılımı olduğundan, evlerimiz öğleden sonra havalandırılmalı, araba camları açık seyahat edilmemeli, çamaşırlar dışarda kurutulmamalı, ev ve araba polen filtreleri ise sık değiştirilmelidir” dedi.

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