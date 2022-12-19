BAĞLUM KARŞIYAKA’DA YENİ NESİL SEMT PAZARI AÇILDI

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Keçiören Belediyesi tarafından İlçedeki Bağlum Karşıyaka Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pazar esnafı ve Bağlum sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Altınok, “İnsanlarımızın layık olduğu güzel hizmet ve eserlerden biri de yeni nesil semt pazarlarımızdır. Pazar esnafımız sabah çok erkenden mesaiye başlıyorlar, akşam saatlerine kadar çalışıyorlar. Bir yandan müşteri de veli nimettir. Güler yüzle hizmet yapmalıyız. Önemli olan gönül almak, gönül yapmak. Güler yüz sadaka-i cariyedir. Para vermeden sevaba giriliyor. Tezgâhın önündeki ürünle arkasındaki ürün bir olmalıdır. Peygamber Efendimiz (SAV), ‘Aldatan bizden değildir’ buyuruyor. Ben de ticaretten geldim. Allah babama ve dedeme gani gani rahmet eylesin. Babam, ‘Geleni ikramsız çevirme, Allah bereketini verir’ diyordu. Bu pazarımız, yazın serinleten kışın ısıtan sisteme sahip. Hem vatandaşımız pazara geldiğinde üşümeyecek hem de esnafımız ticaretini yaparken üşümeyecek. Yeni nesil semt pazarımız şehrimize, pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

“BİZ ENGELLENİYORUZ DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR”

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Keçiören Belediyesinin hayata geçirdiği hizmetlerin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığını da kaydeden Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından son üç buçuk yılda herhangi bir eserin ortaya konmadığının altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Semt pazarlarımız Türkiye’de ilktir. İnsanlarımız hizmetin en güzeline layıktır. Altınok ilklerin öncüsüdür ve sizlerin hizmetkârıdır. Bağlum Karşıyaka, Hisar, Kafkas, Karakaya mahallelerimizi pırıl pırıl yaptık. Yolları ve kaldırımları yeniledik. Mahalle konağımızın ihalesini yeniden yaptık. Bu pazar alanımızın ihalesini bugün yapsak maliyeti 20 milyon TL’dir. Bağlum bölgemize attığımız asfaltın maliyeti 50 milyon TL’dir. Bizde mazeret yok. Atatürk ne diyor, ‘Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.’ Gece gündüz, cumartesi pazar, bayramlarda sürekli çalışıyoruz. Yurt dışı gezimiz yoktur. Makamlar yeme içme makamı değildir. Bu makamlar hizmet makamıdır. Keçiören Belediyesi şuanda rekor yatırım ve hizmetler yapıyor. Muhalefet belediyelerine ne kadar para geliyorsa bize de aynı oranda geliyor. ‘Biz engelleniyoruz’ diyenler yalan söylüyor. Beceriksizliklerinin bedelini hükümetimizin üstüne atıyorlar. Biz de yıllarca muhalefette belediye başkanlığı yaptık, birçok eser ve hizmet ortaya koyduk. Keçiören eser ve hizmetlerle donatılmaya devam ediyor. Bizde laf, söz yok hizmet var. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir dönümlük bir park yok, bir kütüphane yok, bir kreş yok… 700 milyonluk bütçemiz ile ABB’nin 19 milyarlık bütçesinden daha fazla eser ve hizmet ortaya koyuyoruz. Yaptıkları daha bir tane pazar yeri yok, bir tane kulübe dahi yok. Ben bunları dile getirdikten sonra ABB köpek kulübesi yapıp dağıtmaya başlamış, buna da maşallah diyorum.”

“MİLLET BAHÇESİ’NİN İHALESİ YAPILACAK”

Bağlum’a yapılacak Millet Bahçesi’nin ihalesine ilişkin Ocak ayını işaret eden Altınok vatandaşlarla şu bilgileri paylaştı:

“Millet Bahçesi projemiz biraz uzadı. Bunun nedeni de tüm dünyada yaşanan pandemi ve sonrasında artan maliyetlerdir. Son yapılan ihalede müteahhit firma ‘ben bu işi yapamam’ dedi ve teminatını yaktı ve gitti. Şimdi inşallah önümüzdeki ay yeni fiyatlarla Millet Bahçemizin ihalesi yapılacak. Millet Bahçesi tamamlandığında 444 dönümlük bir rekreasyon alanına sahip olacağız. Burası Başkent’imizin ve Keçiören’imizin yeni akciğeri olacak. Ayrıca Kösrelik’te de 179 dönümlük bir alana mesire alanı yapıyoruz. Seneye inşallah mesire alanımızı ve burada bulunan spor tesislerimizi hizmete açacağız.”

Başkan Altınok konuşmasının ardından Karşıyaka Mahallesi Yeni Nesil Kapalı Semt Pazarı’nı pazar esnafı ve vatandaşlarla kurdele keserek açtı. Altınok ve katılımcılar yeni pazarı gezerek incelemelerde bulundu.​