Bağlama ustasından 65 yaş üstüne özel ‘kısıtlama’ türküsü

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, sipariş üzerine el yapımı bağlama üreten ve Aşık Veysel’in bir sazını elinde bulunduran Şentürk İyidoğan (52), koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle belli saatlerde dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişiler için türkü besteledi. İyidoğan, Aşık Veysel’in sazıyla seslendirdiği ve ’65 yaş’ ismini verdiği türkü ile salgının bir an önce bitip, hayatın normale dönmesi isteğini dile getirdi.

Kent merkezinde, 4 Eylül Sanayi Sitesi içindeki atölyesinde yıllardır sipariş üzerine bağlama üretimi yapan Şentürk İyidoğan, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle belli saatlerde dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kişiler için türkü besteledi. Kısa sürede sözlerini yazan ve bestesini yapan İyidoğan, yıllardır kendisinde bulunan, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun sazı ile eserini seslendirdi. İyidoğan ’65 yaş’ ismini verdiği türküde salgının bir an önce bitip, hayatın normale dönmesi isteğini belirtti. İyidoğan ayrıca atölyesi önünde bulunan ve kendi çabasıyla kurduğu ‘Ozanlar Müzesi’ndeki halk ozanlarının minyatür heykellerinin ağzını bantla kapatıp, maske görünümü vererek, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

‘İNSANLAR BELLİ YAŞTAN SONRA OLGUNLAŞIP VERİMLİ OLUR’

Virüsün bir an önce bitmesini ve 65 yaş üstü kişilerin artık sosyal hayata kavuşmasını istediğini belirten Şentürk İyidoğan, “Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşların evde kalmasını doğru bulmuyorum. Üstelik tam ihtiyaç duyduğumuz dönemde onlar evlerinde oturuyor. 65 yaş üstü insanların bu toplum içinde gezmeleri, gelecek nesille oturup konuşmaları, kendi tecrübelerini, hikayelerini onlara aktarmaları, anlatmaları gerekirken bu pandemi vesilesiyle evde oturmaları üzücü bir durum. Bunun için de aklıma gelen eseri mümkün olduğu kadar yazdım. Burası ‘Ozanlar Müzesi’, baktığımız zaman hepsi 65 yaş üstü insanlar. Bu dönemde yaşasalar onları da susturmuş olacağımızdan bu verimi alamazdık. Oysaki insan belli bir yaştan sonra olgunlaşıp topluma bir şeyler verebilir. Bu sebeple bir an önce yeniden topluma karışmaları gerektiğini düşünüyorum. Yüzyıllardır gelen eserlerin tamamı yaşanmışlıklardan doğan eserlerdir” diye konuştu.

Şentürk İyidoğan’ın seslendirdiği türkünün sözleri şöyle:

‘Nedir suçum, ne günahım

Yaş kemalde bileyim mi

Varsa söylen kabahatim

Nefesim yok güleyim mi

Çoban olup dağı gezem

Seyyah olup ahval yazam

Sarraf olup inci dizem

Yoksa durup öleyim mi

Garip Şentürk ağır yüküm

Evde belim büküm büküm

Atmış beşten sonra mahkum

Oturup ev sileyim mi’

