Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, tütün kullanımının Türkiye’de yaygın olması nedeniyle akciğer kanserinin erkeklerde 1’inci sırada, kadınlarda ise 5’inci sırada yer aldığını belirterek, “Akciğer kanseri hastaları, özellikle kemoterapi aldıkları süreçte bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar oldukları için Covid-19 geçirme ihtimalleri var. Geçirdikleri zaman bazı hastaları yoğun bakımda izleme durumunda kaldık. Özellikle kemoterapi alan 65 yaş üstü, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar risk altında” dedi.

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, akciğer hastalığının en öldürücü kanser türlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’de tütün kullanımının yaygın olması nedeniyle akciğer kanserinin erkeklerde 1’inci sırada, kadınlarda ise 5’inci sırada yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Tor, kadın hastaların da giderek arttığını kaydetti. Pandemi döneminde akciğer kanseri hastalarının hastanelere gelmelerinin riskler nedeniyle bir süre azaldığını söyleyen Prof. Dr. Tor, “Akciğer hastalarının maalesef sadece yüzde 10-15 kadarı erken dönemde radikal tedavi şansına sahip bir evrede tanı alabiliyorlar. Bu pandemi süreci de kanser hastalarımızı maalesef olumsuz yönde etkiledi. Hastaneye gelmelerinde sıkıntı olduğu için tanı alamadılar. Özellikle sigara içen öksürük, kan tükürme, iştahsızlık, halsizlik gibi yakınmaları var ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşlarına maske ve mesafe önlemlerini alarak başvurmalarını öneriyoruz. Akciğer kanseri aslında önlenebilir bir hastalık. Erken tanı alan hastaların yaşam şansı çok daha yükseliyor ama geç dönemde hasta bize ulaşabiliyorsa bu hastaların maalesef 5 yıl içinde yüzde 85’ini kaybediyoruz. Dolayısıyla erken tanı çok önemli” diye konuştu.

‘HASTALAR RİSK ALTINDA’

Pandemi döneminde akciğer kanseri hastalarının da çok risk altında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tor, tedavi süreci nedeniyle bağışıklık sistemi düşük olan hastaların Covid-19’a yakalanma riskinin daha da arttığına dikkat çekti. Bunun için tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tor, şöyle konuştu:

“Akciğer kanseri hastaları özellikle kemoterapi aldıkları süreçte bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar oldukları için Covid-19 geçirme ihtimalleri var. Geçirdikleri zaman bazı hastaları yoğun bakımda izleme durumunda kaldık. Özellikle kemoterapi alan 65 yaş üstü, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar risk altında. Akciğer kanser hastalığında her 10 kişiden 9’u sigara ile ilişkili kanser oluyor. Diğer nedenler ise çevresel birtakım kanserojen mesleki maruzlar, hava kirliliği gibi kanser gelişme potansiyeli artırıcı sebepler. Sigara içen kişilerin sigara içtikleri sırada maskeleri indirmeleri ve hijyen kurallarını, mesafeyi hiçe saymaları toplum sağlığı açısından son derece riskli. Özellikle buna dikkat etmek son derece önemli.”

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