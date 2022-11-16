Bağdat Caddesi’nde skuter denetimi  

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Bağdat Caddesi’nde trafik polisleri elektrikli skuter kullananlara yönelik denetim yaptı. Denetime takılan 12 kişiye 4 bin 662 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bağdat Caddesi’nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetim yaptı. Kaldırımda skuter ve motosiklet kullananları durdurdu. 10 kişiye skuterde birden fazla kişi seyahat ettiği, 2 kişiye de kask takmadığı ve trafik levhalarını dikkate almadığı için toplam 4 bin 662 lira trafik cezası kesildi.

Öte yandan trafik polislerinin ceza kestiği bir kadın, “Dalga mı geçiyorsunuz. İşinizi böyle mi yapıyorsunuz. Bende işimi yapıyorum o zaman” diyerek basın mensuplarını cep telefonu kamerasına kaydetti.