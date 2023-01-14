Bağcılar’da yangın paniği ; 1 çocuk 3 kişi kurtarıldı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR’da 6 katlı binanın 2’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, 22.50 sıralarında Çınar Mahallesi 816 sokakta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın 2’inci katında bulunan dairede önce patlama sesi duyuldu ardından ise yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 1 çocuk 3 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan torunları ve çocukları için göz yaşı döken yaşlı kadının o anları ise kameraya yansıdı.

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DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapıldı. Dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

BİNA SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Bina sakinlerinden Halil Yüksel, “karşı komşumuzda yangın çıktı, ‘Bom’ diye bir ses geldi. Kombi patladı sanırım. Ondan sebep içeri giremedik, duman altıydı. Sağolsun üsteki komşu geldi, içeriye girmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika falan bulmaya çalıştı çocuğu, sanırım odadaydı çocuk, baya bi etkilenmişti dumandan, sağolsun arkadaş kurtardı çocuğu. İtfaiye geldi yangını söndürdü. 4 arkadaş kurtarıldı” dedi. (DHA)