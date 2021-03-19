Bağcılar’da silahlı soyguncu, kuyumcu da silah çıkarınca böyle kaçtı

Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR’da, kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli, kuyumcunun da silah çıkarması üzerine olay yerinden kaçtı. Olay aynı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli yakalandı.

Olay, 4 Mart tarihinde Bağcılar, Merkez Mahallesi’nde bulunan kuyumcuda gerçekleşti. Şüpheli Raşit E.(44), öğle saatlerinde kuyumcuya girerek, yanında getirdiği laptop çantasından silah çıkardı. İşyeri çalışanı H.A.(39) ve M.B.(33)’ye silahını doğrultan şüpheli, ziynet eşyalarını getirdiği çantaya doldurmalarını söyledi. Konuşarak şüpheliyi oyalayan M.B., şüphelinin dalgın bir anında işyerine ait bulundurma ruhsatlı tabancayı çıkardı. Bu durum karşısında panikleyen Raşit E., koşarak olay yerinden uzaklaştı. M.B. ve H.A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit etti. Şüpheli Raşit E. ve olayı organize ettiği iddia edilen D.O(20) ve M.Ö.(28), kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Raşit E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Raşit E.’nin 8, D.O.’nun 3 ve M.Ö.’nün ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Şüphelinin, silahlı soygun girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdikten hemen sonrasında çantasından silahı çıkardığı, çantayı masaya koyduğu ve hemen ardından çalışanın da silah çıkarması üzerine olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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