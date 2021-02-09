Bağcılar’da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) – Bağcılar’da, şiddetli rüzgar nedeniyle balkonu camı sokağa düştü. Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
İstanbul’da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu. Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde binanın balkon camı sokağa düştü. Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşanılanlar saniye saniye bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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