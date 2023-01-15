Bağcılar’da parktan bebek arabası çaldılar

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Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR’da bir parktan bebek arabası çalan 2 şüpheli, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Çalınan bebek arabası da ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi Koca Yusuf Parkı’nda 8 Ocak Pazar günü, 2 şüpheli parkta gördükleri bir bebek arabasını çaldı. Bebek arabasının sahibinin ihbarı üzerine polise park içindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri tespit etti. Görüntülerde A.B. ve R.S. isimli şüphelilerin parkta bir süre oturduğu, yanlarındaki bebek arabasını alıp uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin adresini tespit eden polis ekibi, 14 Ocak Cumartesi günü Demirkapı Mahallesi’ndeki evde şüphelileri gözaltına aldı. Bebek arabası da evde yapılan aramada ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı.

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