Bağcılar’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara denetimi

Semra DEMİR-Mertcan Öztürk İSTANBUL (DHA) – Bağcılar’da, koronavirüs önlemleri kapsamında, yoğunluğun fazla olduğu cadde ve duraklarda sigara denetimi yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeye bağlı olarak, valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği bazı cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklandı. Bu çerçevede Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ’ın öncülüğünde, Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan, Kirazlı Meydan ve Çarşı Caddesi başta olmak üzere ilçenin en işlek caddeleri ile toplu taşıma duraklarında sigara içme yasağına ilişkin denetim yapıldı.

Polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimler sırasında, kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “İçişleri Bakanlığı’nın talimatları valiliğimizin koordinasyonu neticesinde Bağcılar’ın en işlek caddelerinde sigara içme yasağını denetlemek üzere buradayız. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçmişte birtakım kısıtlamalar oldu. Şu an itibariyle de bu kısıtlara gidilmemesi için kamuya açık alanlarda kurallara uymak halkımızın sağlığı için çok önemli. Dün itibariyle belirlenen alanlarda sigara içme yasağını denetlemeye başladık. 6 yürüyüş yolu, 2 meydan ve 1 tane sokağımız olmak üzere Bağcılar’da 9 tane sigara içme yasağı olan yer var. Bu yasakla ilgili 28 tane ekibimiz denetimleri gerçekleştiriyor. Bu tür tedbirler koronavirüs salgınıyla ilgili mücadelede başarılı olacağımızı canı gönülden temenni ediyorum. Esnaflarımız alınan tedbirlere uyuyorlar kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“BAZI HATALAR TOPLUMU ETKİLER”

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Çağırıcı, “Maske takma zorunluluğundan sonra yeni bir uygulamayla beraberiz. Trafiğe kapalı caddemizde maske ve HES koduyla birlikte bir de sigara içme yasağı getirildi. Bazı hatalarımız toplumu etkiler. Her geçen gün toplumun bilinçlendiğini görüyoruz. Hep birlikte mücadele ederek bu işi atlatacağımızı inanıyorum. İnsanlarımız tedirgin olmadan hayatlarını sürdürsünler. Bir an önce bu hastalıktan kurtulmamızı temenni ediyorum. Tüm halkımızın kurallara uyması gerekiyor” dedi.