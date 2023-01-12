Bağcılar’da kaldırıma park edilen motosikleti çaldılar

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR’da 3 şüpheli kaldırıma park edilen motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Hırsızlık 10 Ocak Salı günü saat 05.35 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda park edilmiş motosikleti gören 3 şüpheli, bir süre bekledikten sonra motosikletin yanına gitti. Şüphelilerden biri motosiklete binerken, diğer iki kişi hareket ettirmeye çalıştı. İlk denemelerinde motosikleti hareket ettiremeyen şüpheliler, biraz uzaklaşıp bekledikten sonra geri döndü. İkinci denemede şüpheliler, uzun uğraşlar sonunda direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri motosiklet üzerine binerek, diğeri de iterek motosikleti götürdü. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.