Bağcılar’da iki otomobil birbirine girdi

- Reklam -

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-

BAĞCILAR’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bağcılar Batışehir Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ali C., 34 AHS 750 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre hızlı gitmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada önünde ilerleyen Neslihan Ö.’nün kullandığı 34 NSL 84 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali C. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Diğer otomobil ise kontrolden çıkarak, refüje çıkıp levhaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali C.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

- Reklam -