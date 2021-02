Bağcılar’da iki günde 500 ünite kan bağışı

İSTANBUL, (DHA) – Bağcılar’da yaşayan Trabzonlular, kan bağışında bulunmak için hafta sonu Bağcılar Meydanı’nda kurulan Kızılay’ın çadırına akın etti. Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan düşüş nedeniyle gerçekleşen etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren kampanyada toplam 500 ünite kan toplandı.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, hafta sonu önemli bir etkinliğe sahne oldu. Bağcılar Belediyesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu, Bağcılar Trabzonlular Derneği ve Türk Kızılay’ı ortaklaşa kan bağışı organizasyonu düzenledi. İlçede yaşayan Trabzonlular, Kovid-19 sebebiyle azalan kan stoklarını yeterli seviyeye getirmeye davet edildi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINDAN DESTEK

Çağrıyı duyan ilçe sakinleri kan bağışında bulunmak amacıyla 6-7 Şubat 2021 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında meydanda kurulan Kızılay çadırına gitti. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman çadır önünde kalabalık oluştu. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske-mesafe-hijyen kuralına uyularak çadıra alındı. Trabzonlu gençlerin büyük katılım gösterdiği kampanyaya Bağcılar Belediyesi çalışanları da destek verdi.

“HER DAMLA KAN BİZE UMUT OLUYOR”

Pandemi sürecinde kan stoklarındaki azalmaya dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kana bir gün değil her zaman ihtiyacımız var. O yüzden kan bağışını dönemsel düşünmememiz gerekiyor. Özellikle son bir yılda salgın nedeniyle stoklarda azalma olduğunu öğrendik. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak böyle bir kampanya düzenledik. Kan verme konusunda her zaman öncü olan Bağcılarlı hemşerilerimiz yine büyük bir duyarlılık gösterdiler ve geniş katılım gösterdiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bağışlanan her damla kan bize umut oluyor” dedi. Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşen kampanyada toplam 500 ünite kan toplandı.