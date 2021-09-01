Bağcılar’da halı elektrik kablolarının üzerine düştü; 5 kişi saniyelerle ölümden döndü

Vedat BAYRAKTAR – Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR’da apartmanın üst katından düşen halı, elektrik kablolarını kopartarak sokaktan geçen 3’ü çocuk 2 kadının yanına düştü. Kıvılcım ve dumanların arasında kalan 5 kişinin ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Emine Onat, “Baya korktuk, duman, çığlıklar içindeydik. Ayağımın altına ateş vardı. Ben bomba patladı zannettim” dedi.

Olay geçen pazartesi saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Onat ve Sümeyye Güven çocuklarını okula kayıt yaptırdıktan sonra alışveriş yapmak için pazara doğru yola çıktı. Sokaktan geçtikleri sırada, bir apartmanın üst katından halı düştü. Halı önce elektrik kablolarına çarptı, ardından sokağın ortasına düştü. Koparak yere düşen elektrik kabloları da etrafa kıvılcımlar saçtı. O sırada sokakta yürüyen Emine Onat ve Sümeyye Güven ile 3 çocuğu korku dolu anlar yaşadı.

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“BEN BOMBA PATLADI ZANNETTİM”

Olay gününü anlatan Emine Onat, “Öğlen saatlerinde çocukları okula kayıt yaptıktan sonra ara sokaktan yukarı çıkarken birden bir ses çıktı. Duman, ayağımızın altında ateşler falan dönüp baktığımda bir halı tellerin üzerine düşmüştü. Ramak kalmıştı, nerdeyse hayatımızı kaybediyorduk. Hem çok dikkatsizlik hem de o halı nasıl oraya düştü anlam veremiyorum. Ayaklarımızın dibine düştü. Biz iki yetişkin neyse de çocuklarımız vardı. Toplamda 5 kişiydik 3 çocuk iki yetişkin. Baya korktuk, duman çığlıklar içindeydik. Ayağımın altına ateş vardı. Ben bomba patladı zannettim. Çocuklar iyiydi. Ben ayağımın topuğundan elektrik çarptı gibi hissettim. Oradaki arkadaşlar, ‘Toprağa bas’ dediler, toprağa bastım. Eve geldiğimde ellerimi toprağa bastım. Şu anda kolumda bir kasılma oldu” dedi.

“BEN OTURUP AĞLADIM KORKUDAN”

Olayı yaşayan diğer kişi Sümeyye Güven ise şunları söyledi: “Okuldan dönüyorduk, pazara uğrayıp eve döneriz dedik. Birden bir ses, bir çatırtı, bir patlama oldu. Çocuklarla birlikte ben çığlık attım. Millet başımıza toplandı. Bir baktım ayağımızın altında hep ateş var. Su verdiler ben oturup ağladım korkudan. Çok korktuk yanımızda çocuklar vardı, benim iki çocuğum vardı yanımda. İyiyiz, Allah korudu bizi. Merak ettiğim bir şey var, o halı oradan nasıl düştü? Çünkü rüzgar yoktu. Ya biri asarken düşürüp geri çekildi, ya da sirkelerken düşürdüler. Sabaha kadar uyumadım. Düşünmekten sabaha kadar uyumadım. ‘Acaba bize bir şey olur mu, acaba çocuklarıma bir şey olur mu ?’ diye uyuyamadım sabaha kadar. O anlar hep gözümün önünde canlandı” diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Olay günü yaşananlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, sokaktan 3’ü çocuk 5 kişinin geçtiği, o sırada bir halının kabloların üzerine düştüğü ve kıvılcımların çıktığı, korku dolu anların yaşanması yansıdı.