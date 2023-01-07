Bağcılar'da hafriyat kamyonunun damperi devrildi

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) – BAĞCILAR’da inşaat alanına kum getiren hafriyat kamyonunun boşaltma işlemi sırasında damperi devrildi.

Kaza saat 10.45 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Konut inşaatının yapıldığı alana kum getiren 34 YVB 25 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, edinilen bilgiye göre yükü boşaltmak için inşaat alanına geri manevra yaparak girmeye çalıştığı sırada damperi devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanmazken damperdeki kumun tamamı yola döküldü. Olay yerine gelen vinç ve kepçe ile devrilen damper yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı caddede esnaf olan Onur Kaya, “Kamyon inşaata kum getirmişti, içeri girmeye çalışırken yana doğru yattı ve devrildi. Allah’tan insanlar geçmiyordu. Burası çok işlek bir cadde, hafta sonu olması şanstı, hafta içi okul yolu” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)